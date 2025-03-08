Fenerbahçe'den Kostic hamlesi! Sunulacak teklif netleşti

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen sol bek Filip Kostic için Jose Mourinho'dan olumlu rapor geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sırp futbolcu için Juventus'a sunacağı teklif belli oldu. İşte detaylar...

1 /5 Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

2 /5 Sarı lacivertli takımda bu sezon 25 maça çıkan ve 2 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözdeleri arasına girdi.

3 /5 NTV Spor'un İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığı habere göre; Portekizli teknik adamın takdir ettiği Sırp sol bek için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.

4 /5 Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic'i takımda tutmak için Juventus'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

