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Fenerbahçe'den Kostic hamlesi! Sunulacak teklif netleşti

Fenerbahçe'den Kostic hamlesi! Sunulacak teklif netleşti

12:128/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen sol bek Filip Kostic için Jose Mourinho'dan olumlu rapor geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sırp futbolcu için Juventus'a sunacağı teklif belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Sarı lacivertli takımda bu sezon 25 maça çıkan ve 2 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözdeleri arasına girdi.

NTV Spor'un İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan aktardığı habere göre; Portekizli teknik adamın takdir ettiği Sırp sol bek için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti.

Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic'i takımda tutmak için Juventus'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.


Haber detayında, yönetimin 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği ve Filip Kostic'e de 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi. Kostic'in 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.


#Fenerbahçe
#Filip Kostic
#Transfer

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