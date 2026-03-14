Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'ye flaş çağrı: Tedesco'nun yerine onu getirin!

10:0014/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı yenilgi sonrası Domenico Tedesco eleştirilerin odağı oldu. Sarı-lacivertlilere teknik direktör konusunda dikkati çeken bir çağrı yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 yenildi.

Haftaya lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde giren sarı-lacivertli ekip, bu yenilginin ardından zirve yarışında önemli bir yara aldı. Fenerbahçe, Galatasaray’ın haftayı galibiyetle kapatması halinde liderin 7 puan gerisine düşecek.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya yönelik eleştiriler artmaya başladı. Özellikle son haftalardaki puan kayıpları ve takımın performansı, sarı-lacivertli camiada tartışma konusu oldu.

Gazeteci Zeki Uzundurukan da Fotomaç’taki köşe yazısında Fenerbahçe yönetimine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Uzundurukan, yazısında "Tedesco’yu hemen gönderin, İsmail Kartal’ı göreve getirin! Bu Tedesco ile şampiyonluk Kaf Dağı’nın ardında..." ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#İsmail Kartal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
