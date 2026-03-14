Fenerbahçe'ye flaş çağrı: Tedesco'nun yerine onu getirin!

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı yenilgi sonrası Domenico Tedesco eleştirilerin odağı oldu. Sarı-lacivertlilere teknik direktör konusunda dikkati çeken bir çağrı yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 yenildi.
Haftaya lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde giren sarı-lacivertli ekip, bu yenilginin ardından zirve yarışında önemli bir yara aldı. Fenerbahçe, Galatasaray’ın haftayı galibiyetle kapatması halinde liderin 7 puan gerisine düşecek.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya yönelik eleştiriler artmaya başladı. Özellikle son haftalardaki puan kayıpları ve takımın performansı, sarı-lacivertli camiada tartışma konusu oldu.
Gazeteci Zeki Uzundurukan da Fotomaç’taki köşe yazısında Fenerbahçe yönetimine dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Uzundurukan, yazısında "Tedesco’yu hemen gönderin, İsmail Kartal’ı göreve getirin! Bu Tedesco ile şampiyonluk Kaf Dağı’nın ardında..." ifadelerini kullandı.