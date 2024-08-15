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Spor

Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'e gidiyor: Anlaşılan rakam da ortaya çıktı

10:00 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:24 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için bonuslarla birlikte 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

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İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferini bitirdi. 

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Premier Lig'de mücadele eden Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

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İki kulüp arasında son detaylar konuşuluyor. 

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Ferdi'nin İngiliz ekibini kabul etmesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler ile yaptığı konuşma etkili oldu. Hürzeler, milli futbolcuyla birkaç kez görüntülü konuşma yaptı ve kendisini takımında görmek istediğini söyledi. 

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İlk başta teklife soğuk bakan ve Manchester United'a gitmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, Hürzeler ile yaptığı görüşmenin ardından Brighton'un teklifini kabul etti. 

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İngiliz kulübünün Ferdi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.


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Başarılı futbolcu artık Brighton ile Fenerbahçe arasında bonservis ödeme planı konusundaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. 

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton
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