Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'e gidiyor: Anlaşılan rakam da ortaya çıktı

Premier Lig ekibi, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için bonuslarla birlikte 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferini bitirdi.
Premier Lig'de mücadele eden Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
İki kulüp arasında son detaylar konuşuluyor.
Ferdi'nin İngiliz ekibini kabul etmesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler ile yaptığı konuşma etkili oldu. Hürzeler, milli futbolcuyla birkaç kez görüntülü konuşma yaptı ve kendisini takımında görmek istediğini söyledi.
İlk başta teklife soğuk bakan ve Manchester United'a gitmek isteyen 24 yaşındaki futbolcu, Hürzeler ile yaptığı görüşmenin ardından Brighton'un teklifini kabul etti.
İngiliz kulübünün Ferdi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Başarılı futbolcu artık Brighton ile Fenerbahçe arasında bonservis ödeme planı konusundaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.