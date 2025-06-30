Francesco Farioli dev kulübün başına geçiyor: İşte yeni adresi

Ajax'ta görevine son verilen İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa'nın önde gelen kulübüyle anlaşma sağladı.
Son olarak Hollanda ekiplerinden Ajax'ı çalıştıran Francesco Farioli yeni takımına imza atmak üzere.
İtalyan teknik adam Eredevise Ligi'nde son 4 haftaya 9 puan önde girmesine rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi PSV'ye kaptırmış, sezon sonu görevine son verilmişti.
Genç teknik adam, Portekiz devi Porto'dan gelen teklifi kabul etti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Porto, 36 yaşındaki Francesco Farioli'yle iki yıllık sözleşme imzalayacak.