Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Francesco Farioli dev kulübün başına geçiyor: İşte yeni adresi

Francesco Farioli dev kulübün başına geçiyor: İşte yeni adresi

10:4730/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ajax'ta görevine son verilen İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa'nın önde gelen kulübüyle anlaşma sağladı.

Son olarak Hollanda ekiplerinden Ajax'ı çalıştıran Francesco Farioli yeni takımına imza atmak üzere.

İtalyan teknik adam Eredevise Ligi'nde son 4 haftaya 9 puan önde girmesine rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi PSV'ye kaptırmış, sezon sonu görevine son verilmişti.

Genç teknik adam, Portekiz devi Porto'dan gelen teklifi kabul etti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Porto, 36 yaşındaki Francesco Farioli'yle iki yıllık sözleşme imzalayacak.

#Francesco Farioli
#Porto
#Portekiz Süper Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur zammı ile kıdem tazminatı ne kadar olacak? Temmuz 2025 kıdem tazminatı tavanı hesaplama formülü