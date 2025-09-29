Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü: Osimhen çok sinirlendi

Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü: Osimhen çok sinirlendi

Selman Ağrıkan
17:2129/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Liverpool maçının son hazırlıklarını yapan Galatasaray'ın gerçekleştirdiği idmanda Abdülkerim Bardakcı'nın Victor Osimhen'e yaptığı şaka sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. 

Söz konusu görüntüde Abdülkerim Bardakcı'nın Victor Osimhen'in omzunu sert bir şekilde sıktığı görüldü.

Bir hayli canı yanan Nijeryalı yıldızın refleks olarak Abdülkerim'in eline vurduğu görüldü.

Abdülkerim'in daha önce omuz sakatlığı yaşayan Osimhen'e yaptığı bu şaka, sarı-kırmızılı bazı taraftarların tepkisini çekti.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Abdülkerim Bardakcı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 125. Dönem DHY kurası başvuruları başladı: Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) isim listeleri ve başvuru şartları