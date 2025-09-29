Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü: Osimhen çok sinirlendi

Liverpool maçının son hazırlıklarını yapan Galatasaray'ın gerçekleştirdiği idmanda Abdülkerim Bardakcı'nın Victor Osimhen'e yaptığı şaka sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu görüntüde Abdülkerim Bardakcı'nın Victor Osimhen'in omzunu sert bir şekilde sıktığı görüldü.
Bir hayli canı yanan Nijeryalı yıldızın refleks olarak Abdülkerim'in eline vurduğu görüldü.
Abdülkerim'in daha önce omuz sakatlığı yaşayan Osimhen'e yaptığı bu şaka, sarı-kırmızılı bazı taraftarların tepkisini çekti.