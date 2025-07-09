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Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif: Maaş, sponsor, taksit formülü masada

Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif: Maaş, sponsor, taksit formülü masada

00:069/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için tarihi bir transfere imza atmak üzere. Napoli forması giyen yıldız oyuncunun 75 milyon euro olan serbest kalma bedelini taksitli ödeme planıyla karşılamayı teklif eden sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibinden gelecek yanıtı bekliyor.

İlk etapta 50 milyon euroluk teklif sunan Galatasaray, bu rakamın reddedilmesi sonrası sırasıyla 60 ve 65 milyon euroluk teklifler yaptı.


Ancak Napoli yönetimi bu teklifleri de yeterli bulmayınca, taraflar serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro üzerinden pazarlık masasına oturdu.


5 YILLIK TAKSİT TEKLİFİ

Napoli, Osimhen'in 75 milyon Euro değerindeki serbest kalma bedelinin ödenmesini isterken İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray resmi teklifini yükseltti.


Sarı kırmızılılar 75 milyonu kabul ederken ödemeyi 5 yıllık taksitler halinde sundu.

Son kararı Napoli verecek.




Transfer sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise Al-Hilal'in Osimhen’e 4 yıl için toplam 160 milyon euro maaş teklif etmesine rağmen, oyuncunun Galatasaray’ı tercih etmesi oldu. Bu karar, sportif başarı ve kariyer planlamasının öncelik kazandığını gösterdi.

MAAŞ VE SPONSOR FORMÜLÜ

Galatasaray cephesi, Osimhen’le son yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık bir sözleşme üzerinde el sıkıştı. Oyuncuya yıllık net 16 milyon euro maaş ödenecek.


Bu tutarın 10 milyon euroluk kısmı sponsor destekleriyle karşılanacak. Bu sayede kulübün maaş bütçesi üzerindeki yük azaltılmış olacak.

Napoli cephesinden gelecek onayla birlikte, bu transfer Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak kayda geçecek.

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