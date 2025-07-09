İlk etapta 50 milyon euroluk teklif sunan Galatasaray, bu rakamın reddedilmesi sonrası sırasıyla 60 ve 65 milyon euroluk teklifler yaptı.





Ancak Napoli yönetimi bu teklifleri de yeterli bulmayınca, taraflar serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro üzerinden pazarlık masasına oturdu.