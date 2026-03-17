Galatasaray yıldız oyuncunun bonservisini almaya karar verdi: Görüşmeler başladı

Galatasaray’da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı takım kadrosunda kiralık bulunan yıldız oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.
Galatasaray’da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı takım gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un da onay vermesinin ardından, ilk transfer içerden olacak.
Fotomaç’ın haberine göre; Galatasaray, Sacha Boey ile yola devam edecek.
Sözleşmede 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunsa da Alman ekibinin 10 milyon Euro seviyesinde bir bedele Boey'i göndermeye hazır.
Galatasaray’ın da 10 milyon euro karşılığında Boey transferini bitirmek istiyor.
Sarı kırmızılı ekibin, bu transfer için ilk adımı da attığı öğrenildi.