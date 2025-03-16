Galatasaray'da Victor Osimhen'den herkesi şaşırtan hamle: Yaşananlar ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sarı kırmızılı kulüp için elini taşın altına soktu. Osimhen'in Galatasaray için yaptığı hamleyi duyan sarı kırmızılı yönetim, oyuncuya teşekkür etti.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, ara transfer döneminde de birçok teklif aldı.
Sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Osimhen, kendisine gelen astronomik teklif de reddetti.
Milliyet'in haberine göre Victor Osimhen, Al-Hilal'den gelen 40 milyon euroluk maaş teklifini, Galatasaray'da kalmak için kabul etmedi.
Sarı kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamak isteyen yıldız golcü, bütün teklifleri sezon sonu değerlendireceğini söyledi.
Haberde, Osimhen'in tavrı ve aidiyet duygusunun şaşkınlık oluşturduğu ifade edildi.
Ayrıca Galatasaray'ın, Osimhen'in 75 milyon euroluk çıkış maddesini ödemeye hazır olduğu ancak oyuncunun vereceği kararın beklendiği vurgulandı.