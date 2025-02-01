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Galatasaray'ın yıldızından ayrılık sinyali: Her şey olabilir

Galatasaray'ın yıldızından ayrılık sinyali: Her şey olabilir

09:311/02/2025, samedi
G: 1/02/2025, samedi
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi son haftasında Ajax ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibine 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası röportaj veren sarı-kırmızılıların yıldız ismi, ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenildiği maçın ardından Lucas Torreira, Uruguay basınından Telemundo'ya röportaj verdi.

Başarılı orta saha ülkesini ve ailesini çok özlediğini ifade ederek yakında dönebileceğini açıkladı.

"İnsanların umutlarını yükseltmek istemiyorum çünkü şu anda çok karmaşık. Güney Amerika yolculuğum giderek yaklaşıyor. Ben böyle hissediyorum. Her şey olabilir, bu yılın Galatasaray'da tadını çıkarmak istiyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz."

Erken yaşta ailesinden ayrılan Lucas Torreira, ülkesini özlediğini ve kendisini çok yorgun hissettiğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum" dedi.

"İnsanlara Nacional'ı ne kadar sevdiğimi zaten söyledim. Boca'dan da bahsettim. Geçen gün harika bir Süper Kupa'nın tadını çıkardık. Şans eseri Nacional onu kazanabildi."

Arsenal'dan Galatasaray'a 2022 yılında 6 milyon Euro'ya transfer olan Lucas Torreira, 2 Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

28 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı takımda, 111 maçta forma giydi ve 2 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Uruguay

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