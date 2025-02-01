Galatasaray'ın yıldızından ayrılık sinyali: Her şey olabilir

"İnsanların umutlarını yükseltmek istemiyorum çünkü şu anda çok karmaşık. Güney Amerika yolculuğum giderek yaklaşıyor. Ben böyle hissediyorum. Her şey olabilir, bu yılın Galatasaray'da tadını çıkarmak istiyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz."