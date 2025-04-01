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Galatasaraylı taraftarları şoke eden transfer: Dakikası 85 bin TL

Galatasaraylı taraftarları şoke eden transfer: Dakikası 85 bin TL

Haber Merkezi
16:161/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu, gösterdiği başarısız performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi konumuna geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, büyük umutlarla kadroya katılan bir oyuncu tepkilere neden oldu.

Teknik direktör Okan Buruk'un da üstünü çizdiği yıldız için, taraftarlar da tepki gösteriyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Kopenhag'dan 9 milyon Euro karşılığı alınan ve kendisine bir sezon için 900 bin EURO maaş ödenen Elias Jelert adeta el yaktı.

Şu ana kadar 19 maçta 481 dakika sahada kalan 21 yaşındaki ismin bonservis ve yıllık ücreti kıyaslandığında dakikası 20,5 bin euroya (85 bin TL) denk geldi.

#Galatasaray
#Elias Jelert
#Okan Buruk

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