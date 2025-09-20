Hamdi Akın: ‘Ali Koç olmasaydı asla ulaşamazdı’

"HAKSIZLIK YAPILIYOR"





Başkan Ali Koç'a haksızlık yapıldığını da iddia eden Akın sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Kulübün 7 yılda geldiği yer ortada; verdiği mücadeleler ortada. Mali ve finansal yapılanmadan, kurumsallaşmaya; amatör branşlardan olimpik branşlara kadar hiçbir kulüpte olmayan bir başarı var. Tüm bunları basite indirgemek çok büyük haksızlık bence. Başkan Ali Koç'a çok haksızlık yapılıyor.