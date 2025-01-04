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Icardi'nin kararı Dursun Özbek'i kızdırdı

Icardi'nin kararı Dursun Özbek'i kızdırdı

13:374/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat olmuştu. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in, golcü oyuncuya sinirlendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ameliyatı Arjantin'de gerçekleştirilmişti.

Yıldız golcü ve sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

Mauro Icardi'nin ameliyatını Arjantin'de olması yönünde aldığı karara Dursun Özbek'in tepki gösterdiği ifade edildi.

FutbolArena YouTube kanalında konuyla ilgili konuşan Ali Naci Küçük, "Operasyonunu Arjantin'de geçirmiş olması Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i sinirlendirmiş." dedi.

Özbek'in Icardi'nin bu kararını özel hayatı, eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle profesyonelce bulmadığı için Arjantinli yıldıza sinirlendiği belirtildi.

#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Dursun Özbek

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