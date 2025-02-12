Jose Mourinho Icardi'nin paylaşımlarına yanıt verdi: Şaşırtan cevap

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht’i ağırlayacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho, Icardi hakkında gelen bir soruya da yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında 10 puan toplayarak son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Belçika’nın Anderlecht takımıyla ilk maçına yarın 20.45’te Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi’nde çıkacak.
Teknik direktör Jose Mourinho, bu karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"İlk maçı içeride veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum, ben o şekilde bakmıyorum. Deplasman gol kuralı değişince olaya şöyle bakıyorum; biz aslında 180 dakikalık tek maç oynuyoruz."
"Biri bana sorarsa avantajlı skor ne olur diye, yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek. İlk maçlarda hep rahat olurum, biliyorum ki belirleyici olan iki maçın sonucu."
"İnsanların ne hakkında konuştuklarını bildiğini düşünmüyorum. Geçen sezon aynı döneme kıyasla farklı bir durumdayız. Şu anki sakatlıklarla geçen sezonki sakatlıklar arasında yarı yarıya fark var. Sakatlıkların insanların gözüne batma sebebi, hepsinin savunma oyuncusu olması."
"Kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte herkesi ateşe atmışlar ama ben ateşe su atarım. Geçen sezon da suçlanması gereken şey doktor değildi. Suçlanması gereken şey futbol. Futbolcular artık daha fazla koşuyorlar, toparlanmak için daha kısa süreye sahipler."
"Sakatlıkların sebebine tek bir sebep gösteremezsiniz. Diego Carlos ve Yusuf darbe sebebiyle sakatlandılar. İsmail, Çağlar, Livakovic gibi oyuncuların sakatlıklarının tek bir sebebi yok. Zeminler, yorgunluk, soğuk hava gibi pek çok farklı faktör var
🎙️ "Derbide 'Special One' olduğunuzu göstecek misiniz?"
Jose Mourinho: "Özel biri olduğumu gösterdim. 25 yıl boyunca 26 kupa kazandım. Bir maç benim kariyerimi değiştiremez. 25 yıllık kariyerim benim kim olduğumu belirliyor."
🎙"Mauro Icardi'nin sizin hakkınızda sosyal medya paylaşımları için ne düşünüyorsunuz?"
🗣Jose Mourinho: "Icardi bir 'Goat' ve ben de, çok büyük bir 'Goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmıyorum."
"Eleme maçı oynamaktan daha büyük motivasyon olabilir mi? İki maç oynayacağız. Eleme aşamasındayız, bundan daha güzel ne olabilir. Duygular yoğun, gerginlik yoğun, her detay önemli. Bundan daha büyük motivasyona ihtiyaç yok."
-Paylaşımlarınız nedeniyle Süper Lig'in marka değerine zarar verdiğiniz söyleniyor. Böyle düşünüyor musunuz?
🎙Jose Mourinho: "Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız zarar veriyorum. Mevcut durumdan mutlu değilseniz, çocuklarınızın bunu öğrenerek büyümesini istemiyorsanız tam tersini düşünürsünüz. Ben aslında buraya geldiğim zaman, söylediğim şeyi yapıyorum. Ben Fenerbahçe ve bu ülke için çalışıyorum. Bu harika ülkede çalışıyorum."