Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçından sonra Okan Buruk sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Okan Buruk ile Galatasaray derbisinde yaşanılan gerginlik hakkındaki soruya cevap verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor galibiyeti sonrasındaki basın toplantısında Okan Buruk ile ilgili sorulara cevap verdi.
Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde Okan Buruk ile yaşadıkları gerginlik hakkında, "1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 2-1 yenilerek elendikleri kupa maçından sonra Sarı Kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.
Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda Okan Buruk ile yaşadığı gerginlik sebebiyle 3 maç ceza aldı. Portekizli teknik adam, 4 maçın altında ceza aldığı için bu cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek.
Jose Mourinho ve Okan Buruk arasındaki gerginlik dünya basınında geniş yer bulmuştu.