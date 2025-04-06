Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçından sonra Okan Buruk sözleri

Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde Okan Buruk ile yaşadıkları gerginlik hakkında, "1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür" dedi.