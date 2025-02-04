Kadir Sağlam'a şok tepki: Gaziantep'te restorana giremedi

Gaziantep Doğuş'un aktardığı habere göre; ekibiyle birlikte restoranın önüne gelen Kadir Sağlam, kendisini tanıyan vatandaşların tepkisini çekti. Bazı kişiler, "Gaziantep FK’yı doğradın bir de utanmadan buraya Beyran yemeye mi geldin!” diyerek sitemde bulundu.