Kadir Sağlam'a şok tepki: Gaziantep'te restorana giremedi

Gaziantep FK-Galatasaray maçının tartışılan hakemi Kadir Sağlam, karşılaşma sonrası beyran yemek için gittiği restoranda tepkiyle karşılandı.
Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği maça hakem Kadir Sağlam damga vurdu.
Hakem Kadir Sağlam'ın özellikle Galatasaraylı Davinson Sanchez'in ceza sahası içerisinde topa elle dokunduğu pozisyona devam kararı vermesi Gaziantep FK'lıların büyük tepkisini çekti.
Anteplilerin Kadir Sağlam'a öfkesi maçın ardından da devam etti.
Kadir Sağlam stattan ayrıldıktan sonra beyran yemek için Emek Mahallesi’nde ünlü bir restorana gitti.
Gaziantep Doğuş'un aktardığı habere göre; ekibiyle birlikte restoranın önüne gelen Kadir Sağlam, kendisini tanıyan vatandaşların tepkisini çekti. Bazı kişiler, "Gaziantep FK’yı doğradın bir de utanmadan buraya Beyran yemeye mi geldin!” diyerek sitemde bulundu.
Bunu üzerine Kadir Sağlam ve diğer hakemler aldıkları tepki karşısında beyran yiyemeden lokantadan ayrılmak zorunda kaldı.