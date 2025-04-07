Maç sonu şoke eden paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

Ali Ferahbot, "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı, kaybeden kazananı tebrik etti, bitti" ifadelerini kullandı.