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Maç sonu şoke eden paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

Maç sonu şoke eden paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

13:287/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçı anlatan spiker Ali Ferahbot, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın hat-trick yaparka yıldızlaştığı maçı 4-1 kazandı.

Dev maçı anlatan beIN Sports spikeri Ali Ferahbot, karşılaşmanın ardından şoke eden bir paylaşımda bulundu. 

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Ali Ferahbot, ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Ali Ferahbot, "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı, kaybeden kazananı tebrik etti, bitti" ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor

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