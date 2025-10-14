Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ole Gunnar Solskjaer dev kulüple anlaştı: Yeni takımı açıklandı

Ole Gunnar Solskjaer dev kulüple anlaştı: Yeni takımı açıklandı

16:1914/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve yeniden UEFA maç analistliğine getirilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa'nın önde gelen kulübüyle anlaşma sağladı.

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve yeniden UEFA maç analistliğine getirilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi açıklandı.

52 yaşındaki Norveçli çalıştırıcının yeni görev yeri İskoçya oldu.

SPORTbible'ın haberine göre; İskoç devi Rangers, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmak üzere. Eski futbolcu Paul Scholes görüşmeyi doğruladı ve kısa süre içesinde resmi imzaların atılacağını belirtti.

Beşiktaş'ın başında 29 maça çıkan Solskjaer, bu maçların 15'ni kazanırken, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik almıştı. Norveçli teknik adam, siyah beyazlı takımla 1.72 puan ortalaması tutturdu.

#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş
#Rangers
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu mu, ne zaman çıkacak? Genel af, infaz düzenlemesi...