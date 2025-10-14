Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve yeniden UEFA maç analistliğine getirilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa'nın önde gelen kulübüyle anlaşma sağladı.
52 yaşındaki Norveçli çalıştırıcının yeni görev yeri İskoçya oldu.
SPORTbible'ın haberine göre; İskoç devi Rangers, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmak üzere. Eski futbolcu Paul Scholes görüşmeyi doğruladı ve kısa süre içesinde resmi imzaların atılacağını belirtti.
Beşiktaş'ın başında 29 maça çıkan Solskjaer, bu maçların 15'ni kazanırken, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik almıştı. Norveçli teknik adam, siyah beyazlı takımla 1.72 puan ortalaması tutturdu.