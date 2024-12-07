Fenerbahçe, Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde son haftalarda ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, derbide yedek kulübesinde başlayacak. Nijeryalı oyuncunun ilk 11'de yer almama sebebi ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerin derbi ilk 11'i şöyle:
Livakovic, Mert Müldür, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Maximin, Tadic, Dzeko.
Son haftalarda ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, derbiye yedek kulübesinde başlayacak.
OSAYİ-SAMUEL SAKAT MI, İLK 11'DE NEDEN YOK?
Nijeryalı futbolcunun ağrıları olduğu için Beşiktaş maçının ilk 11'inde yer almadığı öğrenildi.