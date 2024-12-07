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Osayi-Samuel'in derbide yedek kalmasının sebebi ortaya çıktı

Osayi-Samuel'in derbide yedek kalmasının sebebi ortaya çıktı

18:197/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde son haftalarda ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, derbide yedek kulübesinde başlayacak. Nijeryalı oyuncunun ilk 11'de yer almama sebebi ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin derbi ilk 11'i şöyle:

Livakovic, Mert Müldür, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Maximin, Tadic, Dzeko.

Son haftalarda ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, derbiye yedek kulübesinde başlayacak.

OSAYİ-SAMUEL SAKAT MI, İLK 11'DE NEDEN YOK?

Nijeryalı futbolcunun ağrıları olduğu için Beşiktaş maçının ilk 11'inde yer almadığı öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Beşiktaş

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