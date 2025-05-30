Premier Lig'de en değerli oyuncular güncellendi: İşte rakamlarla yeni liste





EN DEĞERLİSİ ALEXANDER ISAK





Güncellemenin en dikkat çeken ismi Newcastle United’ın golcüsü Alexander Isak oldu. Bu sezon ligde attığı 23 golle yıldızlaşan İsveçli futbolcunun değeri 20 milyon euro artarak 120 milyon euroya yükseldi.





Bu artışla birlikte Isak, hem Premier League’in en değerli dördüncü oyuncusu hem de İsveç futbol tarihinin en değerli ismi haline geldi.



