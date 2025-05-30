Premier Lig'de en değerli oyuncular güncellendi: İşte rakamlarla yeni liste

Dünyanın en değerli futbol ligi olan İngiltere Premier Ligi’nde Transfermarkt tarafından gerçekleştirilen piyasa değeri güncellemesiyle çarpıcı değişiklikler yaşandı. Toplam kadro değeri 516,58 milyon euro gerileyen Premier Lig’in yeni toplam değeri 11,30 milyar euro oldu. Ligin değeri düşse de Premier Lig, dünya futbolunun zirvesindeki yerini koruyor.
Güncellemede en büyük değer artışını yaşayan isim Newcastle United’ın golcüsü Alexander Isak oldu. Onu, Real Madrid’e transfer olan Bournemouth’lu stoper Dean Huijsen ve Arsenal’in genç yeteneği Myles Lewis-Skelly izledi.
Kulüp bazında en büyük artışı Bournemouth yaşarken, Manchester City, Tottenham ve Manchester United büyük düşüşlerle karşılaştı.
EN DEĞERLİSİ ALEXANDER ISAK
Güncellemenin en dikkat çeken ismi Newcastle United’ın golcüsü Alexander Isak oldu. Bu sezon ligde attığı 23 golle yıldızlaşan İsveçli futbolcunun değeri 20 milyon euro artarak 120 milyon euroya yükseldi.
Bu artışla birlikte Isak, hem Premier League’in en değerli dördüncü oyuncusu hem de İsveç futbol tarihinin en değerli ismi haline geldi.
Isak'ı, Real Madrid’e transfer olan Bournemouth’lu savunmacı Dean Huijsen (+18M€ → 60M€) ve...
Arsenal’in genç yeteneği Myles Lewis-Skelly (+17M€ → 45M€) takip etti.
Alexis Mac Allister da +10 milyon euro artışla 100 milyon euroya ulaşarak Premier League tarihindeki en değerli Güney Amerikalı oyuncu oldu.
Öte yandan, Manchester City cephesi için tablo karamsar. Kadrosu toplam 122 milyon euro değer kaybeden City, bu güncellemeden en fazla zararla çıkan kulüp oldu.
Takımın süper yıldızı Erling Haaland’ın değeri 200 milyon eurodan 180 milyon euroya düşerken, orta saha lideri Rodri de 130 milyon eurodan 110 milyon euroya geriledi.
Phil Foden ise beklentilerin altında kalan sezon performansının ardından 30 milyon euro değer kaybıyla 100 milyon euro seviyesine indi.
Manchester United (-57M€) ve Tottenham (-70M€) da değer kaybeden diğer büyük kulüpler arasında yer aldı.
Buna karşılık Bournemouth, kadro değerini 25 milyon euro artırarak bu dönemin en çok yükseliş yaşayan kulübü oldu.