Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rade Krunic'ten Jose Mourinho ve Fenerbahçe itirafı: 'Türkiye bana göre değil'

Rade Krunic'ten Jose Mourinho ve Fenerbahçe itirafı: 'Türkiye bana göre değil'

Haber Merkezi
15:541/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic hem Jose Mourinho hem de sarı lacivertli takım hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin eki oyuncusu Rade Krunic, sarı lacivertli takımda geçirdiği dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Krunic'in açıklamaları şu şekilde:

"Ara transfer döneminde ve yaz transfer döneminde geldiğinizde durum farklı oluyor. Kendimi gösteremedim ve yeni sezona yeni bir başlangıç olarak bakıyordum ama başaramadım."

"Türkiye, bana göre bir ülke değildi. Mourinho göreve geldi ve bence mükemmel bir antrenör ve ayrılmamanın nedeninin o olduğunu söyleyemem."

"Benim yerime farklı özelliklere sahip, daha defansif bir oyuncu istedi. Türkiye'de yabancı oyuncular için sınırlı bir kontenjan var. Bu yüzden yedek kulübesinde oturmaktansa oynayacağım yere gitmenin daha iyi olacağı sonucuna karar verdim."

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Kızılyıldız'a imza atan Krunic, Sırp temsilcisinde 19 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam Ezan Saatleri ve İftar Vakitleri (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya)