Rade Krunic'ten Jose Mourinho ve Fenerbahçe itirafı: 'Türkiye bana göre değil'

Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic hem Jose Mourinho hem de sarı lacivertli takım hakkında konuştu.
Fenerbahçe'nin eki oyuncusu Rade Krunic, sarı lacivertli takımda geçirdiği dönem hakkında açıklamalarda bulundu.
Krunic'in açıklamaları şu şekilde:
"Ara transfer döneminde ve yaz transfer döneminde geldiğinizde durum farklı oluyor. Kendimi gösteremedim ve yeni sezona yeni bir başlangıç olarak bakıyordum ama başaramadım."
"Türkiye, bana göre bir ülke değildi. Mourinho göreve geldi ve bence mükemmel bir antrenör ve ayrılmamanın nedeninin o olduğunu söyleyemem."
"Benim yerime farklı özelliklere sahip, daha defansif bir oyuncu istedi. Türkiye'de yabancı oyuncular için sınırlı bir kontenjan var. Bu yüzden yedek kulübesinde oturmaktansa oynayacağım yere gitmenin daha iyi olacağı sonucuna karar verdim."
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Kızılyıldız'a imza atan Krunic, Sırp temsilcisinde 19 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.