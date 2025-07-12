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Real Madrid’de kriz! Yıldız isim tükenmişlik sendromu yaşıyor

Real Madrid’de kriz! Yıldız isim tükenmişlik sendromu yaşıyor

08:5212/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Paris Saint-Germain’e 4-0’lık ağır bir yenilgiyle elenirken, kulübü sarsan bir başka haber Brezilya basınından geldi. 24 yaşındaki yıldız ismin bir süredir tükenmişlik sendromu (burnout) yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar.

FIFA Dünya Kupası yarı finalinde PSG'den ağır bir darbe yiyen Real Madrid, bu sefer de yıldız ismin psikolojik problemi ile sarsıldı.


Brezilya basınından UOL'un haberine göre; son zamanlarda performansı tartışılan Rodrygo, bir süredir tükenmişlik sendromu (burnout) yaşıyor.


Bu sinirsel çöküntünün Ancelotti döneminde başladığı ve beklentilerini karşılamayan rolü ile aldığı sınırlı süre nedeniyle daha da derinleştiği öne sürüldü.


2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 14 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.


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