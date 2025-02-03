Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye uyarı: Büyük hata yaparsınız

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli futbolcu konusunda yönetim ve teknik ekibe dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası HT Spor'da yaptığı yorumlar şöyle:
"Rizespor hiç kimsenin beklemediği kadar çok iyi futbol oynadı. Fikstür avantajı denilen konu bu. İşte avantaj diyorsunuz bu maçları kazanırsanız anlamlı oluyor. Fenerbahçe taraftarı da camiası da buraya 3 puan yazmıştı ama beklemedikleri bir Rizespor gördüler."
"Hakemle ilgili çok şey konuşulacaktır. Penaltı pozisyonunun ilk yarıda doğru olduğunu düşünüyorum. Ghezzal'ın pozisyonunu görmedim ama genel anlamda kartlardaki tutarsızlıkları görüyorum. Bu hakem Alanya - Trabzonspor maçından sonra uzun bir süre ceza almıştı. Bu MHK, hakemliği darmadağın etti."
"Bugün Jose Mourinho 'ben çevirdim' demesin. Hatasından döndü de demeyeceğim ikinci yarı için."
"Rafa Silva, Talisca, Mertens ve Szymanski üzerinden örnek vereceğim. Aslında Szymanski bu isimler arasında savunmaya en çok yardımcı olan oyuncu."
"Dzeko, Fenerbahçe tarihinin en büyük santrforudur. Fenerbahçe Kulübü'nün oyunculuktan da öte insan kalitesi olarak kullanması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum."
"Devre arasında Fenerbahçe yine transferler yaptı. bence ön tarafı kapattı. Talisca'yı sadece bu sene için düşünmemek lazım. Önümüzdeki sene için de değerlidir. Talisca'yı bir santrafor arkası gibi de değerlendirebiliriz. Yine Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon santrafor almasına gerek kalmadı. Kapattı orayı."
"Ligde 18. hafta bittiği zaman çok iyi hatırlıyorum. Ben Fenerbahçe'nin 55-57 gibi Galatasaray deplasmanına çıkacağını biliyordum. Geçen sene 99 puan aldık, küçük hatalarla Olympiakos'a elendik gibi düşünüyorlardı. Herkesin ortak fikri olduğu gibi geçen sene Fenerbahçe, bugünden daha iyi oynuyordu."
"Fenerbahçe geçen sene neden daha iyiydi. Çünkü arka tarafında Türkiye'nin en süratlı oyuncuları vardı. Oosterwolde, Osayi-Samuel gibi. Ali Bey ne yaptı? 99 puanlı takıma çok önemli transfer yaptı değil mi? Muhteşem takıma 7 oyuncu geldi."
"Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel'e çok ihtiyacı var. (Gönderilmesi durumunda) Büyük hata yaparsınız. Bakın tekrar ediyorum, büyük hata yaparsınız."
"Fenerbahçe'de bugünkü yedeklere gelelim. Muhteşem Fenerbahçe'nin kadrosundaki isimler çoğu yedek. Peki alınanlar isabetli mi? En-Nesyri'yi geçiyorum. Önemli oyuncu. Kostic, Maximin beklentiden uzak. Amrabat, kariyeri evet ama geçen seneki İsmail'den iyi mi? Bence değil."