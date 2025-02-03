Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye uyarı: Büyük hata yaparsınız

"Devre arasında Fenerbahçe yine transferler yaptı. bence ön tarafı kapattı. Talisca'yı sadece bu sene için düşünmemek lazım. Önümüzdeki sene için de değerlidir. Talisca'yı bir santrafor arkası gibi de değerlendirebiliriz. Yine Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon santrafor almasına gerek kalmadı. Kapattı orayı."