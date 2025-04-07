Samsunspor’un eski teknik direktöründen Beşiktaş itirafı: ‘Teklifler arasında kara kartal da var!’

"Beşiktaş'tan teklif aldınız mı?" sorusuna Gisdol şu yanıtı verdi, "Beşiktaş'ta görüşmeler oldu. Doğru. Ama başka kulüplerle de oldu. Bu konuda neden oldu ya da olmadıya bakmak istemiyoruz. Bizim için önemli olan gelecekteki proje. İnandığımız bir projeye başlamak istiyoruz. Türkiye'de olursa güzel olur, Avrupa'nın başka yerinde olursa da olur."



