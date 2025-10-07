Singo'nun çıkış maddesi belli oldu! Menajeri hemen kabul etti

Galatasaray'da son haftaların başarılı ismi Wilfried Singo'nun sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi ortaya çıktı. Rakamı, oyuncunun menajerinin normal karşıladığı vurgulandı. İşte detaylar...
Galatasaray'da Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu Wilfried Singo, performansıyla alkış topluyor.
Sarı-kırmızılıların Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Singo'nun sözleşmesinde ilk sene için 60 milyon euro çıkış maddesi var. Bu rakam 2. yıl için ise 55 milyon euro.
Singo'nun menajerinin bu çıkış maddesini olağan karşıladığı ve futbolcunun bu rakamlara takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı.
Singo transferinden önce Galatasaray'ın Manchester City ile Akanji'nin bonservisi için 10 milyon euroya anlaşma sağladığı ancak Okan Buruk'un Singo tercihi sonrası planların değiştiği aktarıldı.