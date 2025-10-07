Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Singo'nun çıkış maddesi belli oldu! Menajeri hemen kabul etti

Singo'nun çıkış maddesi belli oldu! Menajeri hemen kabul etti

09:327/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da son haftaların başarılı ismi Wilfried Singo'nun sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi ortaya çıktı. Rakamı, oyuncunun menajerinin normal karşıladığı vurgulandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Okan Buruk'un transferinde ısrarcı olduğu Wilfried Singo, performansıyla alkış topluyor.

Sarı-kırmızılıların Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Singo'nun sözleşmesinde ilk sene için 60 milyon euro çıkış maddesi var. Bu rakam 2. yıl için ise 55 milyon euro.

Singo'nun menajerinin bu çıkış maddesini olağan karşıladığı ve futbolcunun bu rakamlara takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı.

Singo transferinden önce Galatasaray'ın Manchester City ile Akanji'nin bonservisi için 10 milyon euroya anlaşma sağladığı ancak Okan Buruk'un Singo tercihi sonrası planların değiştiği aktarıldı.

#Galatasaray
#Wilfried Singo
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/3 başvuruları başladı mı? ÖSYM başvuru kılavuzu ALES başvuru ücreti ne ne kadar?