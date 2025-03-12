Süper Lig'de 27. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: 'Bu hata kabul edilemez'

Süper Lig'in 27. haftası tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte, Süper Lig'de 27. haftanın hakem raporu da ortaya çıktı.
Süper Lig'de 27. haftanın tamamlanmasıyla birlikte, karşılaşmalarda yaşanan birçok pozisyon tartışmalara neden oldu.
Süper Lig'de 27. haftanın hakem raporu da ortaya çıktı.
Yeni Şafak Spor Youtube kanalında haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, bu tartışmalara son noktayı koydu. İşte Taşcıoğlu'nun açıklamaları...
Richard'ın Morata'ya müdahalesine kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Kontrolsüz bir hareket sarı kart çıkmalıydı. Karar yanlış.
Barış Alper Yılmaz’ın Cordova'ya yaptığı faule sarı kart çıktı. Karar doğru mu?
Karar doğru.
Lemina'nın arka arkaya yaptığı faullerde kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Lemina, Fatih Aksoy'u çekiyor. Sarı kart olması lazımdı. Karar yanlış.
Top Aliti'nin eline geldiği iddiasıyla penaltı beklendi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
Karar doğru. Morata, oyuncuyu itiyor.
Fatih Aksoy'un Osimhen'i müdahalesine kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Fatih'in kart görmesi lazımdı. Kontrolsüz darbe var. Karar yanlış.
Lima'nın Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası hakem sarı kart gösterdi? Karar doğru mu?
Hakemin kararı doğru. Bariz gol şansı değil. Sarı doğru.
Kerim Alıcı'nın Sikan'ın yüzüne hamlesine kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Karar yanlış. Kontrolsüz hareketten sarı kart olması lazım
Mendy'nin Calvo'ya hareketine kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Net bir basma var. Kart lazım. Karar yanlış.
Trabzonspor’un iptal edilen ilk penaltısında karar doğru mu?
Karar yanlış. Net bir penaltı. Yüzde yüz penaltı. Yüzde yüz skandal VAR müdahalesi.
Trabzonspor’un iptal edilen ikinci penaltısında karar doğru mu?
Kerim'in müdahalesini baz alırsak hakemin kararı doğru. Penaltı olması lazım. VAR müdahalesi yanlış
Beşiktaş’ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Penaltı kararı doğru. Kart sarı değil kırmızı olmalıydı.
Boateng’in iptal edilen golünde karar doğru mu?
Karar doğru.
Ogün’ün Chamberlain’e yaptığı harekete kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Kart çıkmalıydı. Sarı kart olması lazımdı. Karar yanlış. İkinci sarıdan ihraç olması lazımdı.
Sorescu sarı kart gördükten sonra hakemi alkışladı. Kart görmedi. Karar doğru mu?
Sorescu hakemi alkışladığı için net bir şekilde ikinci sarıyı da görmeliydi. İkinci sarıdan ihraç.
Immobile ile Viana arasındaki pozisyonda oyun devam etti. Karar doğru mu?
Bence penaltı olmalıydı. Karar yanlış.
Viana, Masuaku’ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarıdan kırmızı çıktı. Karar doğru mu?
İkinci sarı kart doğru karar.