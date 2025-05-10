Trendyol 1. Lig'de sezon tamamlandı. Kocaelispor'un ardından direkt olarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de 38'inci ve son hafta müsabakaları oynandı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım da belli oldu.
Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig biletini kaptı.
Başkent ekibi böylece 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönmüş oldu.
Devre arasına 13. sırada giren Gençlerbirliği, daha sonra teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıkışa geçti. Eroğlu, başkent ekibinin Süper Lig hasretini sonlandırmasında başrolü oynadı.
Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım, play-off maçlarının ardından belirlenecek.