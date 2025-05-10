Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dört yıllık hasret bitti: Süper Lig'e geri döndüler

Dört yıllık hasret bitti: Süper Lig'e geri döndüler

17:5510/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol 1. Lig'de sezon tamamlandı. Kocaelispor'un ardından direkt olarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 38'inci ve son hafta müsabakaları oynandı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım da belli oldu.

Gençlerbirliği, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig biletini kaptı.

Başkent ekibi böylece 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönmüş oldu.

Devre arasına 13. sırada giren Gençlerbirliği, daha sonra teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde çıkışa geçti. Eroğlu, başkent ekibinin Süper Lig hasretini sonlandırmasında başrolü oynadı.

Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım, play-off maçlarının ardından belirlenecek.

#1. Lig
#Süper Lig
#Gençlerbirliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eczacılar Günü 2025 ne zaman? Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?