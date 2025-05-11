Tadic'in Talisca'ya ne dediği ortaya çıktı

Sarı-lacivertli takımda oyuncuların ligi kafalarında bitirdikleri ve 'lig bitsin de tatile çıkalım' havasında oldukları yorumları ağırlık kazanmaya başladı. Son yaşanan görüntünün takımdaki disiplinsizlik ve vurdumduymazlığın en somut yansıması olduğu yorumları geldi. Takım içerisinde gruplaşmaların had safhaya ulaştığı, yabancı futbolcular arasında olduğu kadar yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasında da birliktelik ruhunun kaybolduğu yorumları yapıldı.