Tadic'in Talisca'ya ne dediği ortaya çıktı

Fenerbahçe, ligdeki son maçında Başakşehir'i 4-1 yense de Tadic ile Talisca arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Brezilyalı yıldızın tavırlarından tüm takımın rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Maçın devre arasında Talisca'nın yanına giden Tadic'in, Brezilyalı futbolcuya bu konudaki rahatsızlığını dile getirdiği bildirildi.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk şansını son ana kadar kovalamak isteyen Fenerbahçe, son maçında Başakşehir'i 4-1 yense de karşılaşma sırasında Tadic ile Talisca arasında yaşanan gerginlik kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
İkili karşılaşma sonrası birbirlerine sarılsa da sarı-lacivertli takımda Brezilyalı yıldızın tavırlarından genel anlamda bir rahatsızlık duyulduğu öğrenildi.
Talisca'nın her topu kendisine istemesinin yanı sıra pas alamadığında da takım arkadaşlarına el kol hareketleriyle tepki göstermesinin huzursuzluğa neden olduğu kaydedildi.
Talisca'nın takım oyununu düşünmediği sadece kendisine oynadığı yorumları yapıldığı da ifade edildi.
Tadic'in tepkisinin ise sadece bir pozisyon üzerinden olmadığı kaydedildi.
Talisca, daha önce de bazı maçlarda pas alamadığında takım arkadaşlarına tepki göstermişti.
Maçın devre arasında Talisca'nın yanına giderek bu konudaki rahatsızlığını dile getiren Tadic'in, Talisca'ya her topu kendisine isteyemeyeceğini, pas alamadığında el kol hareketleriyle tepki gösteremeyeceğini belirterek, "Hepimiz burada Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ediyoruz. Bireysel performans peşinde değiliz. Yaptığın davranış doğru değil" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takımda oyuncuların ligi kafalarında bitirdikleri ve 'lig bitsin de tatile çıkalım' havasında oldukları yorumları ağırlık kazanmaya başladı. Son yaşanan görüntünün takımdaki disiplinsizlik ve vurdumduymazlığın en somut yansıması olduğu yorumları geldi. Takım içerisinde gruplaşmaların had safhaya ulaştığı, yabancı futbolcular arasında olduğu kadar yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasında da birliktelik ruhunun kaybolduğu yorumları yapıldı.