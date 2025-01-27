Talisca'dan dikkat çeken mesaj: Gece yarısı paylaştı

Fenerbahçe, uzun bir süredir görüşmelerde bulunduğu Anderson Talisca'da pürüzleri giderdi. Brezilyalı futbolcu da gece yarısı sosyal medya hesabından transfer ateşini yaktı.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Instagram hesabından spor salonundan bir fotoğraf paylaşan Talisca, "İkinci evin ihtişamı, öncekinden daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki yıldız futbolcu ayrıca profilindeki Al Nassr yazısını kaldırarak 'kum saati' emojisi ekledi.
Anderson Talisca'nın iki gün içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün oynanan Göztepe maçı sonrası Talisca'yla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
“Talisca konusunda biz zaten uzun süredir kendisiyle temastaydık. Rakip takım son birkaç gündür Talisca konusunda teşebbüslerde bulundu. Transferde böyle şeyler olabilir. Biz de bulunuyoruz. Biz bulunduğumuz zaman genelde başarıyla sonuçlandırıyoruz. Biz transfer öncesi futbolcularla bir ilişki kuruyoruz. O ilişki güçlü bir ilişki oluyor. Camiayı tanıyor ve başka teklifler geldiğinde hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Talisca için de aynı şeyi söyleyebilirim. Rakip takım derken Galatasaray’dan bahsediyorum. Belli teşebbüsler oldu. Yok olmadı da diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Transferde böyle şeyler var. Talisca kendini Fenerbahçe’nin bir futbolcu olarak hissediyor”