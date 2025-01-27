Talisca'dan dikkat çeken mesaj: Gece yarısı paylaştı

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dün oynanan Göztepe maçı sonrası Talisca'yla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:





“Talisca konusunda biz zaten uzun süredir kendisiyle temastaydık. Rakip takım son birkaç gündür Talisca konusunda teşebbüslerde bulundu. Transferde böyle şeyler olabilir. Biz de bulunuyoruz. Biz bulunduğumuz zaman genelde başarıyla sonuçlandırıyoruz. Biz transfer öncesi futbolcularla bir ilişki kuruyoruz. O ilişki güçlü bir ilişki oluyor. Camiayı tanıyor ve başka teklifler geldiğinde hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Talisca için de aynı şeyi söyleyebilirim. Rakip takım derken Galatasaray’dan bahsediyorum. Belli teşebbüsler oldu. Yok olmadı da diyebilirler. Gerekirse onu da açıklarız. Transferde böyle şeyler var. Talisca kendini Fenerbahçe’nin bir futbolcu olarak hissediyor”