TFF ligde kalan derbiler için kararını verdi: Yabancı hakem...

MHK'nın da bugünkü toplantıda derbinin hakemi Slavko Vincic'le ilgili analiz yapacağı haber detayında yer aldı. Söz konusu toplantıda Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da derbiler için Vincic'i talep etmesinin masaya yatırılacağı vurgulandı.