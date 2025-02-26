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TFF ligde kalan derbiler için kararını verdi: Yabancı hakem...

TFF ligde kalan derbiler için kararını verdi: Yabancı hakem...

10:2326/02/2025, الأربعاء
G: 26/02/2025, الأربعاء
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Süper Lig'de pazartesi günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görev yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da derbilerde yabancı hakem istemesi üzerine flaş bir karar aldı.

Süper Lig'de pazartesi günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem görev yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da derbilerde yabancı hakem istemesi üzerine flaş bir karar aldı.

Sabah'ın haberine göre TFF, Slavko Vincic'in derbi performansından memnun kaldı. TFF Yönetim Kurulu maç sonrası yaptığı değerlendirmede Sloven hakemin dev maçı mükemmel yönettiği görüşünde hemfikir oldu.

MHK'nın da bugünkü toplantıda derbinin hakemi Slavko Vincic'le ilgili analiz yapacağı haber detayında yer aldı. Söz konusu toplantıda Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da derbiler için Vincic'i talep etmesinin masaya yatırılacağı vurgulandı.

Yine haberde TFF'nin konuyla ilgili kararını verdiği ve Trabzonspor ile Beşiktaş'ın taleplerini olumlu karşıladığı aktarıldı.

Bundan sonra derbilerde yabancı hakem uygulamasının devam edeceği kaydedildi.

#TFF
#Slavko Vincic
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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