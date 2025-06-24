Trabzonspor cephesinden Uğurcan Çakır açıklaması: "Büyük yanlış yapar"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Danışmanı ve eski futbolcu Ali Kemal Denizci, transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Ali Kemal Denizci, transfer gündeminde yer alan Uğurcan Çakır hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
'Rakiplerine vermek bana zül gelir'
"Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları gerçek. Tabii ki gerçek. Ama başkanın ona bir sözü var. Avrupa'da iyi bir ortam yakalarsa sözü var. Bana göre, Trabzonlu bir çocuğu böyle bir simgede hale gelmiş bir futbolcuyu Türkiye'de rakiplerine vermek bana zül gelir. Ama bir yerde de bu baktığın zaman Trabzonspor'un hamleler yapması gerektiği ortamda çok iyi paralarla çok şeyler düşünülebilir."
'25 milyon Euro'dan aşağı vermemek lazım'
"Ama Uğurcan'ın rakiplerimize gitmesi insanlar üstünde müthiş bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bana göre az bile. Öyle bir kaleciyi 25 milyon Euro'dan aşağı vermemek lazım. 12-13'ler çok küçük rakamlar bana göre."
'Su yürütme hikayesi olabilir'
"Bana göre Galatasaray ve Fenerbahçe işlerinin ne olacağı belli olmaz. Onun için fazla bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'a daha istekli bakıyor bana göre. Saman altından su yürütme hikayesi olabilir."
'Büyük bir yanlış yapar'
"Uğurcan Çakır, Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de oynamak istiyorum derse büyük bir yanlış yapar. O kulüplerin kendi aralarındaki tercihlerden Uğurcan da... Ben nasıl istemeden gittim çünkü gittiğim takım Fenerbahçe'ydi. İstemedim dediğim şu: ben Trabzonspor'dan ayrılamam diye yoksa Fenerbahçe'nin kötü bir ortamdan olan şekle gidiyorum havası değil yani. Ama ne oldu kulüp paraya ihtiyacı vardı, Fenerbahçe'de bunun en büyüğünü verdi ve mecburen gidiyorsun."
'Her zaman Trabzonsporlu olarak kalacaktır'
"Bazı şeyler böyle oluyor. Aynı şey Uğurcan Çakır için de geçerli. Uğurcan Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye gitse her zaman Trabzonsporlu olarak kalacaktır."