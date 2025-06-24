Trabzonspor cephesinden Uğurcan Çakır açıklaması: "Büyük yanlış yapar"

'Büyük bir yanlış yapar'

"Uğurcan Çakır, Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de oynamak istiyorum derse büyük bir yanlış yapar. O kulüplerin kendi aralarındaki tercihlerden Uğurcan da... Ben nasıl istemeden gittim çünkü gittiğim takım Fenerbahçe'ydi. İstemedim dediğim şu: ben Trabzonspor'dan ayrılamam diye yoksa Fenerbahçe'nin kötü bir ortamdan olan şekle gidiyorum havası değil yani. Ama ne oldu kulüp paraya ihtiyacı vardı, Fenerbahçe'de bunun en büyüğünü verdi ve mecburen gidiyorsun."