Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin'den flaş Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini

Tümer Metin'den flaş Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini

10:1716/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda dokuz kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, siyah-beyazlı takımın Galatasaray ile oynayacağı derbi maçıyla ilgili de tahminde bulundu.

Tümer Metin, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olduğu mücadeleyi TV100'de değerlendirdi.

Beşiktaş'ın durumunun şaşırtıcı olmadığını aktaran Tümer Metin, "Beşiktaş için bir sezon klasiği. Dalgalanan performanslar, teknik adam, oyuncu performansları... Bu sezon böyle. Şimdi hiç kimse şaşırmasın" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın milli ara sonrası derbide Galatasaray'ı konuk edeceğini hatırlatan Tümer Metin, "Galatasaray'ı son maçta izledikten sonra derbideki favorim Galatasaray gibi duruyor ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de favori Fenerbahçe'ydi. Derbi maçları başka bir şeydir" dedi.

Beşiktaşlı futbolculara yüklenen Tümer Metin, "Solskjaer’in birçok şeyi düzeltmesi gerekiyor. Beşiktaş takımı işe yaramaz oyuncu topluluğundan ibaret. 1 hafta varlar, 3 hafta yoklar" sözlerini sarf etti.



#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hemşire alımı ne kadar? Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı diyetisyen, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri branş dağılımı belli oldu mu?