Tümer Metin'den flaş Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda dokuz kişi kalan TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, siyah-beyazlı takımın Galatasaray ile oynayacağı derbi maçıyla ilgili de tahminde bulundu.
Tümer Metin, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olduğu mücadeleyi TV100'de değerlendirdi.
Beşiktaş'ın durumunun şaşırtıcı olmadığını aktaran Tümer Metin, "Beşiktaş için bir sezon klasiği. Dalgalanan performanslar, teknik adam, oyuncu performansları... Bu sezon böyle. Şimdi hiç kimse şaşırmasın" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın milli ara sonrası derbide Galatasaray'ı konuk edeceğini hatırlatan Tümer Metin, "Galatasaray'ı son maçta izledikten sonra derbideki favorim Galatasaray gibi duruyor ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de favori Fenerbahçe'ydi. Derbi maçları başka bir şeydir" dedi.
Beşiktaşlı futbolculara yüklenen Tümer Metin, "Solskjaer’in birçok şeyi düzeltmesi gerekiyor. Beşiktaş takımı işe yaramaz oyuncu topluluğundan ibaret. 1 hafta varlar, 3 hafta yoklar" sözlerini sarf etti.