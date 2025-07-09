UEFA Beşiktaş'ın itirazını reddetti: Cezayı kesti

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu için UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle aldığı para cezasına ilişkin açıklama yaptı.

1 /4 Beşiktaş, 2023-2024 sezonu için UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle aldığı para cezasına ilişkin açıklama yaptı.

2 /4 Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

3 /4 "UEFA'da 01.12.2023/30.11.2024 dönemi kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlandı."