UEFA Beşiktaş'ın itirazını reddetti: Cezayı kesti

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu için UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle aldığı para cezasına ilişkin açıklama yaptı.
Beşiktaş, 2023-2024 sezonu için UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle aldığı para cezasına ilişkin açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"UEFA'da 01.12.2023/30.11.2024 dönemi kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlandı."
"İtiraz reddedildi ve 900 bin euro ceza onaylandı."