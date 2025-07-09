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UEFA Beşiktaş'ın itirazını reddetti: Cezayı kesti

UEFA Beşiktaş'ın itirazını reddetti: Cezayı kesti

18:209/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş, 2023-2024 sezonu için UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle aldığı para cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu için UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle aldığı para cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"UEFA'da 01.12.2023/30.11.2024 dönemi kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlandı."

"İtiraz reddedildi ve 900 bin euro ceza onaylandı."

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