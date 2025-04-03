Ünlü yorumcudan Mourinho'ya sert eleştiri

Ünlü yorumcu Erman Özgür, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Özgür, Portekizli teknik direktör Mourinho’yu sert sözlerle eleştirdi. Detaylar haberimizde.
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması ise gündem oldu. Tivibu Spor ekranlarında yaşananları değerlendiren Erman Özgür, Mourinho'ya tepki gösterdi. Erman Özgür'ün açıklamaları şöyle:
"İnsan gerçekten bizim futbol kültürümüzde sakin kalmakta, biraz saygı çerçevesinde konuşmakta zorlanıyor. Bu nedir ya!
Ayıp! Okan Hoca'yı seversin sevmezsin, teknik direktörlüğünü beğenirsin, performansına eleştiri getir ama buna maruz kalması doğru değil. Ayıp ya!
Ayıbı Türk teknik direktör yapsaydı emin ol hafta sonunu göremezdi. Mourinho'yu destekler bir de Fenerbahçe camiası.
Allah aşkına desteklemesin ya! Ne oynattığı oyunu ne yaptığı şu tavrı bana hiç kimse açıklayamaz, çok ayıp!
Fenerbahçe oynadığı oyunla ayıp etmiş olabilir, eleştiririz onu. Ama bu neredeyse maç karakolda bitecek."