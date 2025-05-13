'İki kişilik elektrikli uçan araba' uçmaya hazır: Tarih belli oldu

"İlerleyen aylarda ön satışı başlatacağız"

Altunbozar, Aircar'ın ucuz olması gerektiğini ve bundan dolayı iki kişilik helikoptere göre yarı bütçeyi hedeflediklerini aktararak, "Otonom sistemler şu anda pilotlu olmayı şart koşsa da biz otonom sistemlerin çalışmasını en başından beri yapıyoruz" dedi.