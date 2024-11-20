Yapay zeka filozofları da korkuttu: 'Bilinç kazanırsa' deyip uyardılar

Birch, yapay zeka ile duygusal bağ kuran bireyler ile bunun sadece bir araç olduğunu düşünenler arasında anlaşmazlıklar yaşanabileceğini belirterek özellikle aile içindeki ilişkilerde de gerginliklere yol açabileceğini vurguladı. Ayrıca bu tür zıt görüşlerin, gelecekte toplumsal huzursuzlukları tetikleyebileceğini ifade etti..