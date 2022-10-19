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Gaziantep Haberleri: Gaziantep'te servis minibüsü bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep organize sanayi bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan minibüs bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep Haberleri: Gaziantepte servis minibüsü bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Gaziantep

Gaziantep organize sanayi bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet Uzun yönetimindeki 27 S 3787 plakalı servis minibüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede minibüsteki fabrika işçilerinden Mehmet Can Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan minibüste bulunan sürücünün de aralarında olduğu 5 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Mehmet Can Açıkgöz'ün cansız bedeni, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise servis minibüsünün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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