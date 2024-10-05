Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
1 Ekim havası sürecek

1 Ekim havası sürecek

Uğur Duyan
04:005/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Ekim sonrasında başlayan normalleşme rüzgarının sürdürülmesi için TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar ve muhalefet arasında bahar aylarında başlayan ancak yazın yerini sertleşmeye bırakan normalleşme sürecinin yeniden başlatan iç cephe çıkışı, önümüzdeki günlerde Meclis'in de gündeminde olacak. Kurtulmuş, Meclis'in verimli çalışması ve vekillerin müzakere yerine şiddeti tercih etmemesi adına TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş, yeni Anayasa ve içtüzük çalışmalarını bu yıl da sürdürecek. Geride kalan yasama yılında iki defa anayasa turuna çıkan Kurtulmuş, yeni yasama yılında da Meclis içi temaslarını üçüncüsünü ekleyecek.


#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#1 Ekim

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilik şartları sil baştan yenilendi! Prim günü 9000'den 7200'e düşecek: Torba yasa ile SGK'daki son 1261 güne...