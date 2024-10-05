1 Ekim havası sürecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Ekim sonrasında başlayan normalleşme rüzgarının sürdürülmesi için TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar ve muhalefet arasında bahar aylarında başlayan ancak yazın yerini sertleşmeye bırakan normalleşme sürecinin yeniden başlatan iç cephe çıkışı, önümüzdeki günlerde Meclis'in de gündeminde olacak. Kurtulmuş, Meclis'in verimli çalışması ve vekillerin müzakere yerine şiddeti tercih etmemesi adına TBMM'de grubu bulunan partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş, yeni Anayasa ve içtüzük çalışmalarını bu yıl da sürdürecek. Geride kalan yasama yılında iki defa anayasa turuna çıkan Kurtulmuş, yeni yasama yılında da Meclis içi temaslarını üçüncüsünü ekleyecek.