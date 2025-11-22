Yeni Şafak
100 milyar liralık altın vurgununda kritik gelişme: 20 kişi tutuklandı

10:3922/11/2025, Cumartesi
DHA
100 milyarlık altın operasyonu
100 milyarlık altın operasyonu

Altın ve kıymetli maden ticaretinde ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak kota ile mevzuat dışı işlemler yapan ve 100 milyar lira kamu zararına neden olan suç örgütüne düzenlenen operasyonda 20 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

20 kişi tutuklandı

Operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






