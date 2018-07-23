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KAHRAMANMARAŞ

Anadolu yaban keçileri 100 yıl sonra ilk kez görüntülendi

100 yıl aradan sonra ilk kez görüldü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 100 yıldan fazla bir süreden sonra ilk kez görülen Anadolu yaban keçileri, su aramak için dağ eteklerine inince objektiflere takıldı.

Haber Merkezi IHA
100 yıl aradan sonra ilk kez görüldüler
100 yıl aradan sonra ilk kez görüldüler

Avrupa, Anadolu, Ortadoğu ve Orta Asya'da yaşayan ve vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerin sıralandığı hassas türler kategorisinde olan Anadolu yaban keçisi, Elbistan’da 100 yıl aradan sonra ilk kez görüldü. Şar Dağı ve Belan mevkisinde fark edilen 3 adet Anadolu yaban keçisi, yoldan geçen vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, Anadolu yaban keçilerinin, bölgedeki neslinin 100 yıldan fazla bir süre önce tükendiğinin bilindiğini söyledi.

100 yıl aradan sonra ilk kez görüldüler

Son 4-5 yıldır bölgedeki Anadolu yaban keçisi popülasyonunun arttığını belirten Doğan, şu anda Elbistan’ı çevreleyen dağlarda 50’nin üzerinde bir sürünün varlığını bildiklerini anlattı.

Anadolu yaban keçilerinin, deniz seviyesinden 3000 metre yüksekliğe kadar olan sarp kayalıklar da, ormanlarla örtülü sarp ve ulaşılması güç yerlerde, bodur çalılarla örtülü kayalıklarda yaşadığını hatırlatan Doğan, “Bu hayvanlar, 100 yılı aşkın bir süre önce görülmüş. Ondan sonraki sürede de hiç kimse bölgede bu hayvanlara rastlamamış. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da nesli tükenmekte olan bir tür. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimizle yaptığımız çalışmalarda bölgemizde Anadolu yaban keçisi varlığını 5 yıl önce tespit etmiştik. Ama sayıları çok azdı. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Aradan geçen sürede uygun yaşam ortamı bulan Anadolu yaban keçilerinin sayısında artış sağlanmış. Şuan, 50’nin üzerinde bir sayıdan söz ediyoruz. Bu da çok iyi bir rakam. Bölgenin en büyük doğal yaşam değerlerinden birinin, 100 yıl sonra yeniden görülmesi bizleri çok mutlu etti” dedi.

100 yıl aradan sonra ilk kez görüldüler

3 keçinin, Taşburun Mahallesi’ne yakın bir bölgeye kadar gelmesini susuz kalmalarına bağlayan Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, “Bu hayvanların doğal ortamlarındaki su kaynakları kuruyor. Bazı kaynaklar da vatandaşlarımız tarafından özel kullanım için çevrilmiş. Dolayısıyla bu hayvanlar su bulamıyor. Susuzluktan ölmemek için de yerleşim alanlarının yakınlarına kadar inmişler. Burada 2 ayrı tehlike var. Birincisi, susuzluktan ölmeleri. Başta keçiler olmak üzere keklik ve diğer yaban hayvanlarının susuzluk çekmemesi için kaynakların oldukları bölgelere belirli periyotlarda su takviyesi yapılmalı. Vatandaşlarımız da özel kullanım için aldıkları kaynak sularından yaban hayatının istifade etmesine imkan tanımalı. 2.’si de suya ulaşmak için Elbistan-Ekinözü karayolunu geçmek zorunda olmaları. Burası araç trafiği yoğun olan bir yol. Sürücülerden ve vatandaşlardan bu bölgeyi kullanırken daha duyarlı olmalarını istiyoruz. El birliği yaparsak bu hayvanları korur ve nesillerinin devamını sağlarız” şeklinde konuştu.

Anadolu yaban keçisinin avlanması kesin olarak yasak. Nesli tükenmekte olan bu hayvanın avlanması halinde avcılara 10 bin liranın da üzerinde tazminat cezası kesilebiliyor.

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