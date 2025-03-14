Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
108 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

108 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

08:4514/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.
108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince , 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucu, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli’nin Vize ilçesinde yakalandı.

#Tekirdağ
#Vize
#JASAT
#Kırklareli

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ! 4A 4B 4C SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?