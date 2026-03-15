11 ayrı suçtan aranan şahıs Konya’da yakalandı

18:2215/03/2026, Pazar
IHA
Konya İl Emniyet Müdürlüğü
Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık başta olmak üzere 11 ayrı suçtan aranan ve 18 suç kaydı bulunan S.T. kıskıvrak yakalandı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı suçtan aranan şahsı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınlarında düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan S.T.‘nin (48) Konya, Ankara, Kastamonu, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kahramanmaraş, Manisa ve Tekirdağ illerinde karıştığı olaylar nedeniyle arandığı belirlendi. Şahsın bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, kasten yaralama suçları başta olmak üzere toplam 11 ayrı dosyadan aranma kaydının ve 18 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi.


Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı yürüttüğümüz operasyonel faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir"
denildi.


Bayram tatili planı yapanlar için kritik tahmin: Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son tahminler