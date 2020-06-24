Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 11 kişide koronavirüs tespit edildi, 2 ev karantinada
KIRIKKALE

11 kişide koronavirüs tespit edildi, 2 ev karantinada

Kırıkkale’de koronavirüs vakası tespit edilen iki farklı mahallede 33 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı. Evlerde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubu tarafından karşılanacak. İkinci bir emre kadar da evlerin karantinada kalacağı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
2 ev karantinaya alındı.
2 ev karantinaya alındı.

Kırıkkale kent merkezindeki Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerde korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 11 kişi hastanede tedaviye alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla toplamda 33 kişinin yaşadığı farklı adresteki iki ev tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Polis ekiplerince, güvenlik şeridi ve barikatlar çekilerek evler kontrol altına alındı. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacağı bildirildi. Evlerde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubu tarafından karşılanacak. İkinci bir emre kadar da evlerin karantinada kalacağı belirtildi.

14 günlük konforlu karantina: Ayrılmak istemediler
KORONAVİRÜS
14 günlük konforlu karantina: Ayrılmak istemediler
Abone Ol Google News
Haddini bil İsrail!

Haddini bil İsrail!

Mezarlık duvarındaki Türk Bayrağına saldırdılar!
Havaalanlarında yeni dönem

Havaalanlarında yeni dönem

​Bakan Ersoy koronavirüs test merkezleri için tarih verdi.
Paraguay First Ladysi Emine Erdoğandan yardım istedi: Türkiyeden 281 bin tıbbi malzeme gitti

Bir de bunlarla uğraşıyoruz

Bir de bunlarla uğraşıyoruz

Balık istifi yakalanınca Amerikan filmlerindeki gibi kaçmaya kalktı.

YouTube'daki<br> büyük tehlike!

YouTube'daki
büyük tehlike!

​Çocuk istismarı içeren videolar kaldırılmadı...

​Mısır ordusu silah alımlarına rağmen çaresizlik içinde.

​​Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi.
Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Bilm Kurulu üyesi Yamanel'den çarpıcı koronavirüs uyarısı.

Ani sel ve su baskını tehlikesi bugün de sürüyor.
En fazla<br>tercih edilen banka

En fazla
tercih edilen banka

​Türkiye'nin 'Benim'sediği bankalar belli oldu.

​Bilim Kurulu üyesinden sıtma ilacı uyarısı.

Camilerde uzun bir aranın ardından cemaatle sabah namazı kılındı.

Trump'tan, 'NATO üyeleri Rusya'ya milyarlarca para ödüyor' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.