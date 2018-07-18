112 ACİL’İN en zor mesaisi

Artvin’in Hopa ilçesinde kaza geçiren meslektaşlarını sıkıştığı araçtan çıkartan 112 sağlık ekipleri, dün hayatlarının en zor mesaini yaptı. Üzücü kaza, dün saat 09.00 sıralarında Çamlıköy mevkiinde meydana geldi. Mesaisini bitirdikten sonra Arhavi’deki evine dönmek için yola çıkan 112 acil tıp teknikeri 28 yaşındaki Tuğba Yıldırım’ın kullandığı 08 AD 980 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu aynı istikamette ilerleyen bir hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Tuğba Yıldırım, Caner Yıldırım’la geçen yıl evlenmişti.

EKİPLER SEFERBER

Şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yıldırım, hurdaya dönen araçta mahsur kaldı. Feci kazayı görenler hemen yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içindeki yaralının meslektaşları olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Buna rağmen metanetlerini yitirmeyen ekipler, Yıldırım’ı araçtan çıkarmayı başardı. Vücudunda ve kafasında kırıklar oluştuğu öğrenilen Yıldırım, kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Kaza haberini alır almaz hastaneye akın eden meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Polis memuru Caner Yıldırım ile evli olan Tuğba Yıldırım’ın 2 yıldan beri Artvin’de görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.