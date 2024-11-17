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12 bin polis alınacak

12 bin polis alınacak

04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 bin polis alınacağını açıkladı. Buna göre, lisans mezunlarından 9 bin 600, (8 bin 160’ı erkek, bin 440’ı kadın), ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis (2 bin 40’ı erkek, 360’ı kadın) alınacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 bin 400 polis alınacağı müjdesini verdi. Bakan Yerlikaya, Muğla’da gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Huzuru’ toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “179 yıllık bir çınar olan Emniyet Teşkilatımızın şanlı üniformasını girme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz” dedi. Alıma dair detayları da paylaşan Yerlikaya, “Lisans mezunlarından 9 bin 600, bunun 8 bin 160’ı erkek, bin 440’ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis almak istiyoruz, bunun 2 bin 40’ı erkek, 360’ı kadın. Yani toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza bu ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Ben şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.


#polis
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#İçişleri Bakanlığı

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