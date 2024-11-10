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Siber torbacılara polis kıskacı

Siber torbacılara polis kıskacı

Oğuzhan Ürüşan
04:0010/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sosyal platformlar üzerinden uyuşturucu tacirliği yapanlar yönelik İstanbul’da Narkoçelik-47 operasyonu gerçekleştirildi. Polisin gözaltına aldığı 150 şüpheliden 142’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden müşterilerine ulaşan zehir tacirleri, gençler başta olmak üzere her yaştan kişiye farklı isimler altında bu yasadışı maddeleri pazarlıyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyeler sonucunda bu zehir tacirlerinin izine ulaştı. Gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alından 150 şüpheliden 142’si tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.


ÇETELER ARTIK ÇEVRİMİÇİ

İnternet tabanlı haberleşme uygulamaları ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çeteler, uyuşturucu etken maddelerle imal edilmiş çeşitli ürünler ile müşteri buluyor. Telegram başta olmak üzere Facebook ve Instagram kanalları aracılığıyla yeni kitlelere ulaşan zehir tacirleri, kornet, kek ve sigara adı altında uyuşturucu pazarlıyor.


YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Çevrimiçi platformlar, şifreli mesajlaşma ağlarına giren siber devriyeler, bu karanlık ağ üzerinden uyuşturucu ticareti ile bağlantılı faaliyetleri takip altına alındı. Bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıların deşifre edilmesi için yapay zeka destekli algoritmalar da kullanıldı.




#siber suç
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