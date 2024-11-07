Siber güvenlik artık milli mesele

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yapay zeka ve siber güvenlik konularının ülkenin milli güvenliği ve geleceği için vazgeçilmez unsurlar halinde geldiğini belirtti. MÜSİAD tarafından İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye'nin dijital savunmadaki dönüşüm stratejisinin ele alındığı ‘Siber Güç Türkiye 2024’ zirvesinde konuşan Asmalı, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın bu alanda atılacak adımlar için yol gösterici olacağına değindi. 7 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan genelgenin hemen ardından harekete geçtiklerini söyleyen Asmalı, devlet nezdinde yapılacak çalışmalara katkı sunmak amacıyla Siber Güç Türkiye 2024 raporunu hazırladıklarını ve bu zirveyi planladıklarını dile getirdi.





HER TEKNOLOJİYİ ÜRETECEK İMKÂNIMIZ BULUNUYOR

MÜSİAD olarak yerli ve milli çözümler geliştirerek Türkiye'nin siber güvenlik alanında güvenli ve güçlü bir konumda olmasını hedeflediklerini vurgulayan Mahmut Asmalı, siber güvenliğin kritik bir öncelik haline geldiğinin altını çizdi. Asmalı, şöyle konuştu: “Ülkemizin dijital geleceğini inşa etmek için öncelikle teknoloji altyapımızı güçlendirmeliyiz. Bunun için devletimizin rehberliğinde büyük yatırımlar yapmalı ve Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'na uygun bir yol haritasıyla ilerlemeliyiz. İHA ve SİHA'ları kimseye muhtaç olmadan ürettik. Yetişmiş insan gücümüzle her şeyi üretecek imkanımız var.”





SİBER SALDIRILARIN KAYNAĞI BELİRSİZLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar ise, siber güvenliğin hayatın hemen hemen her alanında karşılarına çıktığını belirterek, "Günümüzde siber saldırıların nereden geleceği artık belirsiz ve karmaşık bir hale dönüştü" dedi. Devletler ve kurumlar için ise siber güvenlik tehlikesinin; milli güvenlik, kamu güvenliği ve toplumsal sorunlara dönüşebilme potansiyeli taşıdığına işaret eden Avşar, siber güvenlik ve yapay zekanın günümüz savunma stratejilerinin de merkezinde yer aldığını vurguladı.





ÇATIŞMALARIN BİR DE SİBER BOYUTU VAR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan da, sistemlerin dijital ortama taşınmasıyla birlikte terörün de siber ortama taşındığını ve kritik altyapıları hedef haline getirdiğini belirtti. Tancan, dünya üzerinde şu an yaşanan çatışmaların hepsinin birer siber boyutu olduğunu dile getirdi. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan ise, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü’nün, siber güvenlikte yerli çözümler geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.





7 bin 912 personel siber sınırları koruyor

Siber saldırıların toplumsal güvenliği tehdit ettiğine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 bin 912 siber güvenlik uzmanıyla Türkiye’yi saldırılardan koruduklarını dile getirdi. Yerli olarak geliştirilen Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule adlı yapay zeka uygulamalarıyla siber güvenliği sağladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: “Siber saldırıların karmaşıklığı ve sıklığı artarken, geleneksel yöntemler de yeterli olmuyor. Siber güvenliğin yeni silahı olarak yapay zeka öne çıkıyor.”





Girişimci sorunu yok

Siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki girişimlerin yatırımcılarla buluştuğu zirvede konuşan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, yerli ürünlerin yaygınlaştırmanın önem taşıdığını dile getirdi. Türkiye'nin girişimci sorunu olmadığına dikkati çeken Çiftci, “Ürünleşme ve markalaşma için desteğe ihtiyaç var. Siber Güç Türkiye zirvesiyle 18 girişimimize yer verdik” ifadesini kullandı.















