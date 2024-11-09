Çevrimiçi zehir tacirlerine darbe: 142 kişi tutuklandı

Siber devriye ekipleri, çevrim içi platformlar, şifreli mesajlaşma ağları ve karanlık ağ üzerinde uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı hareketleri izleyerek suçluları takip ediyor. Sosyal medya üzerinde anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesaplar üzerinden uyuşturucu satıcılarını belirliyorlar. Özellikle karanlık ağdaki satıcıların izini sürmek için ise yapay zeka destekli algoritmalardan faydalanıyorlar.