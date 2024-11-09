Çevrimiçi zehir tacirlerine darbe: 142 kişi tutuklandı

Sosyal medya platformları üzerinden 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yaptığı değerlendirilen şüpheli çevrim içi zehir tacirlerine düzenlenen 'Narkoçelik-47' operasyonunda 142 kişi tutuklandı.
Siber devriye ekipleri, çevrim içi platformlar, şifreli mesajlaşma ağları ve karanlık ağ üzerinde uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı hareketleri izleyerek suçluları takip ediyor. Sosyal medya üzerinde anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesaplar üzerinden uyuşturucu satıcılarını belirliyorlar. Özellikle karanlık ağdaki satıcıların izini sürmek için ise yapay zeka destekli algoritmalardan faydalanıyorlar.
150 şüpheli tespit edildi
Bu kapsamda İstanbul Anadolu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye çalışmaları sonucu;
- NARKOÇELİK-47 operasyonunda, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli çevrim içi zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik toplam 783 personelin katılımıyla düzenlendi.