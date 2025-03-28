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12 şirkete daha el konuldu

12 şirkete daha el konuldu

04:0028/03/2025, الجمعة
G: 28/03/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İBB'deki 'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete daha el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait oldukları belirlenen BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş., 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş., Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Panoffect Medya A.Ş., Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Sim Medya A.Ş., Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. isimli şirketlere el konuldu.


#İBB
#yolsuzluk
#şirket

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