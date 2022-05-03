13 suçtan beş yıldır aranıyordu: Suç makinesi Mersin'de yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "yağma", "tehdit" ve "yaralama" gibi 13 suçtan da 2017'den bu yana aranan Utku Örtlek'in (31) Mersin'de olduğunu belirledi.

Ekipler, yakalanmamak için kaldığı yeri sürekli değiştiren Örtlek'in yeni adresinin Yenişehir ilçesindeki bir apartman dairesi olduğunu tespit etti.

Özel harekat ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla firari Örtlek yakalandı. Adana'ya getirilen Örtlek, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Örtlek'in, yaklaşık 7 yıl önce merkez Sarıçam ilçesinde bir minibüs şoförünün maskeli ve pompalı tüfekli iki kişi tarafından 800 lirasının gasbedilmesi ve 9 yıl önce Kozan ilçesindeki bir piknik alanında 2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddia edilmişti.

REKLAM

Bu arada, ikamette bulunan İsmail T'nin (34) de "yaralama" ve "uyuşturucu ticareti" suçundan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Yakalanan İsmail T. de Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAF 12 Olay, Tophane Hacımimi Mahallesi'nde önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı, sahibi olduğu 5 katlı binayı apart otele çevirmek istedi. Bu kararını kiracılarına bildiren Sarı, yılsonuna kadar dairelerini tahliye etmelerini istedi. Binadaki 4 kiracı teklifi kabul ederken, 5'nci katta oturan İlkem Onur Cengiz, taşınmak istemediğini belirtti. Bunun üzerine devreye giren ev sahibinin küçük oğlu Şaban Sarı, kiracısına, taşınırsa masrafları da kendilerinin karşılayacağını söyledi. Cengiz, kararından vazgeçmeyeceğini, daireyi yasal süre sonunda tahliye edeceğini ifade etti. Cengiz, bu konudaki anlaşmazlık nedeniyle bir süredir tartıştığı Şaban Sarı ile bir arkadaşı tarafından dairesinin önünde saldırıya uğrayarak, darp edildiği iddiasında bulundu. \"BENİ EVİN İÇERİSİNDEN ÇEKİP DARBETMEYE BAŞLADI\" <br><br>Endüstri Mühendisi İlkem Onur Cengiz (33), binada 5 yıldır kiracı olduğunu belirterek, \"2018 senesinden beri oturduğum binada yaşıyorum. Bundan bir sene, yani önce de bir alt katta yaşıyordum. Son 6 ayda, bildiğiniz üzere Beyoğlu'nda kiralar aşırı bir şekilde yükseldi ve bu nedenle benim gibi eski kiracıların ödediği kiralar gündeme göre çok düşük kaldı. Bir sürü ev sahibi kiracılarını çeşitli nedenlerle çıkarmaya başladı. Sene başında benim ev sahibim de yılsonunda kirayı tekrar konuşmak istediğimde bana sene sonunda bu evi bırakmamı istediğini söyledi. Ben kendisine, günün piyasa şartlarında kirayı tekrar değerlendirebileceğimizi, enflasyon artışının farkında olduğumu, bu nedenden dolayı da kirayı yükseltmesine karşı çıkmayacağımı söylememe rağmen bu apartmanın kendisine ait olduğunu ve bir apart otele dönüştürmek istediğini ve beni çıkartmak istediğini söyledi\" diye konuştu. Ev sahibiyle aralarında geçen konuşmanın ardından bu kez devreye küçük oğlu Şaban Sarı'nın girdiğini ifade eden Cengiz, \"Şaban Bey, ben tekliflerini reddettikten sonra beni telefonla arayıp taciz etmeye başladı. Kendisinin Tophane çocuğu olduğunu, kendi mülküne çökmelerine izin vermeyeceklerini, oradan bir şekilde çıkartacaklarını söylediler. Ben de onlara herhangi bir şekilde karşılık vermedim, sadece yasal süre neyse o süre içerisinde çıkacağımı söyledim\" dedi. İlkem Onur Cengiz, olayın yaşandığı pazar akşamı, evde bir arkadaşıyla otururken çatıdan sesler gelmesi üzerine dışarı çıktığını, bu sırada Şaban Sarı ile bir arkadaşını terastan inerken gördüğünü, bu sırada yaşanan tartışmanın ardından saldırıya uğradığını iddia etti. Cengiz, şöyle konuştu: <br> \"Şaban Bey bir sorun mu var? dedim. Binayı gezmeye geldiğini söyledi. 'Burası benim mülküm, izinsiz giremezsiniz' deyince arkadaşıyla beni evin içerisinden çekip kapının önünde darbetmeye başladı. Allah'tan arkadaşım içerideydi, arkadaşım çığlık attı. Ağzım burnum patladı o sırada. Burnumda beş, altı yerinde kırık var. Sağ kulağım patladı. Beni bıraktılar, gittiler. Ben de olayın sonrasında hastaneye gittim, darp raporu aldım. Sonra şikayetçi oldum. Bayram nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunamadım. Sabah savcılığa gittim ama nöbetçi, savcılık herhangi bir işlem almıyordu. Ama bayramdan sonra ilk iş tekrar gitmeyi planlıyorum.\" \"BU SÜREÇTE HUKUKİ OLMAYAN BİR ŞEY YAPMADIK\"<br><br>Kiracılarına saldırdığı iddia edilen Şaban Sarı ise asıl saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu savundu. Kiracıyı tahliye etmek için geçtiğimiz perşembe mahkemeye başvuruda bulunduklarını ifade eden Sarı, İlkem Onur Cengiz'in daireyi internetteki bir uygulama üzerinden yabancı turistlere kiraladığını iddia etti. Sarı, binadaki komşulardan daireyi yabancılara kiraladığını duydum. Telefonla konuştuk; 'Kardeş buranın Fransız, İtalyan, yabancı uyruklu vatandaşlar buraya gelip evinde ikamet ediyor. Benim seninle alakalı bir alt kiralamam yok. Sadece seninle alakalı bir kira sözleşmem var' diye. Orayı kiralıyor, bana üç lira veriyorsa oradan üç yüz lira kazanıyor. Şimdi bunun hukuksal olarak takipçisiyim\" dedi. Sarı, olay günü binaya kontrol amacıyla gittiklerini belirterek \"Spontane gelişti, Çatıma baktım, 5-10 dakika oturdum çatımda. Kesinlikle kiracıyla alakalı gitmedim oraya. Yani ben onu kesinlikle rahatsız etmedim. Çatıdan indikten sonra kapıyı açtı, 'Bir saniye bekler misiniz' dedi. Ondan sonra, 'Burası benim özel mülküm' dedi. 'Seni bir daha burada görmeyeceğim' dedi. Üstüme saldırdı, orada bir arbede çıktı. Ondan sonra ben de çektim gittim\" şeklinde konuştu.<br> Kendisinin de darp raporu aldığını söyleyen Şaban Sarı, şöyle konuştu:<br><br>\"Gerekli şikayetleri de karakola bildirdim. Şu an karşılıklı şikayetçiyiz zaten birbirimizden. Yasal süreçten bahsediyor, evden çıkarılması için. Onları tabii avukatlar daha iyi bilir. Biz zaten bu olay olmadan bir iki gün önce, tahliyeyle alakalı davamızı açtık. Bu tahliye sürecimiz devam edecek. Biz bu hukuk dışında hiçbir şekilde bir şey yapmadık. Kendi ailemdeki bireylerin de isimlerini zikrediyor. Aile bireylerinin bununla bir alakası yok. Konu benimle alakalı. Beraber kendisi de davacı oldu. Darp raporu aldı. Ben de davacı oldum. Darp raporumu sundum. Kendisi çıktı, kendisi laf attı, kendisi saldırdı. Şu an mağduru oynuyor.\" Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya dayak iddiası: Karakolluk oldular Beyoğlu'nda, apart otel yapılmak istenen binadan tahliyesi istenen kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık karakolda bitti. Futbolcu Veysel Sarı'nın babasına ait binada kiracı olan İlkem Onur Cengiz, oturduğu daireyi yılsonuna kadar tahliye etmesini isteyen ev sahibine olumsuz yanıt verince, futbolcunun kardeşinin saldırısına uğradığını iddia etti. Kiracı tarafından suçlanan Şaban Sarı, asıl saldırganın Cengiz olduğunu, kendisini savunmak zorunda kaldığını ileri sürdü. Sarı, İlkem Onur Cengiz'in, daireyi yabancılara kiralayarak yüksek miktarda gelir elde ettiği için taşınmak istemediğini iddia etti. Yaşanan kavga sonrası darp raporu alan Cengiz ile Sarı, polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 Olay, Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 UV 406 plakalı araç sürücüsü E.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye gelirken, araç sürücüsü E.A. kendisine yardım etmek isteyen trafik polislerine sözlü ve fiziki olarak saldırdı Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü, bölgeye sevk edilen takviye asayiş ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.A.’nın 238 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine 8 ay el konuldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası kendisine yardıma gelen polislere saldırdı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 238 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, polislere saldırdı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder