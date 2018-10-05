13 yaşındaki çocuk babasını uyurken öldürdü

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Çakma Polat Alemdar'a suçüstü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 9 yıl önce avukatı dizlerinden vuran ve 3 yıl önce 8 yıl hapis cezası alan bir kişi Adana polisi tarafından yakalandı. Firarinin sosyal medyada Kurtlar Vadisi dizisi başrol karakteri Polat Alemdar'ın fotoğrafına montajla kendi yüzünü yerleştirdiği ortaya çıktı.